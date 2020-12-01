BIST100 yüzde 1.45 başladı, dolar 7.82 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.45 başladı, dolar 7.82 lirada

01.12.2020 09:57
BIST100 yüzde 1.45 başladı, dolar 7.82 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 1.45 artışla 1,302.25 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 1.45 artışla 1,302.25 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.38, BIST Mali Endeks yüzde 1.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.36 artıdaydı.

Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1.20 düzeyinden, kar satışlarıyla 1.1910  desteğine doğru geri çekilirken, iç piyasada da dövizler yeni güne haftanın ilk işlem gününün kapanış düzeylerinde yatay başladı.

Piyasalarda, İstanbul Ticaret Odası'nın perakende ve toptan fiyat gelişmeleri, İstanbul Sanayi Odası'nın imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların kapanışınan sonra Moody's'in Türkiye not güncellemesi bekleniyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7988 lira ve en yüksek 7.8331 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,euro en düşük 9.3064 lira ve en yüksek 9.3713 lirayı gördükten sonra, 9.35 – 9.36 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4170 lira ve en yüksek 10.4712 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19234 - 1.19607 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19559 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının karışık bir seyir izlediğine işaret edilerek, "Dün gelişmiş ekonomilerdeki veriler zayıf gelirken, finansal piyasalarda aşı geliştirme çalışmalarındaki olumlu haberlerin etkisi azalarak da olsa sürdü" denildi ve şöyle devam edildi: " Almanya'da Kasım ayı öncü enflasyonu ve ABD Ekim ayı bekleyen konut satışları beklentilerin altında kaldı. Moderna ABD ve Avrupa'da üretime başlamak için yasal otoritelerin onayını almak üzere başvurusunu yaptı. Bu ortamda hisse senetlerinde satışlar ön planda olurken, güvenli limanlara olan talep karışık seyretti. Dünkü toplantıda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri üretim kotaları konusunda anlaşma sağlayamazken, ham petrol fiyatlarında düşüş yaşandı."Yurtiçinde ise Türk finansal varlıklar beklentilerin üzerinde büyüme rakamlarına rağmen negatif ayrıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu normalleşme adımları kapsamında yurtdışı yerleşiklerle yapılan TL işlemlerde esnekliğe giderken, 2020 üçüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla verileri beklentilerin üzerinde geldi. Güne beklentilerin üzerinde büyüme rakamlarıyla güçlü başlayan Borsa İstanbul'da sert satışlar yaşandı. TL, gün içindeki kazançlarını büyük ölçüde geri verirken, tahvil faizleri bir miktar yükseldi.

"Yeni güne küresel piyasalar görece sakin bir başlangıç yaptı. Bu sabah Çin'den gelen Kasım ayı Markit imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) beklentilerin üzerinde gelirken, Avustralya Merkez Bankası (RBA) para politikası duruşunu değiştirmedi. Gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Kasım ayı Euro Bölgesi enflasyonu ve pek çok ülkede açıklanacak Markit imalat sanayi PMI verileri izlenecek. Yurtiçinde ise benzer şekilde imalat sanayi PMI verileri izlenecek."


Borsa İstanbul, Salı, Euro, PMI, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.45 başladı, dolar 7.82 lirada - Son Dakika Ekonomi


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