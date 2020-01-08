BİST100 yüzde 1.46 ekside açıldı, dolar 5.97 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 1.46 ekside açıldı, dolar 5.97 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 1.46 ekside açıldı, dolar 5.97 lirada

11 dakika önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.46 düşüşle 110 bin 960 puandan başladı.

BİST100 yüzde 1.46 ekside açıldı, dolar 5.97 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.46 düşüşle 110 bin 960 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.62 düşüşle 151 bin 770 puanda.

BIST100, dün en düşük 112 bin 347 puanı ve en yüksek 113 bin 387 puanı gördükten sonra, yüzde 1.07 artışla 112 bin 599 puanda kapandı. BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 153 bin 597 puanı ve en yüksek 155 bin 751 puanı gördükten sonra, yüzde 1.12 artışla 154 bin 271 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi sırasıyla yüzde 12.44 ve yüzde 11.77 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9605 lira ve en yüksek 5.9850 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

euro en düşük 6.6490 lira ve en yüksek 6.6817 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8269 lira ve en yüksek 7.8533 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "En kötü geride mi kaldı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

" İran'ın ABD'nin Irak'taki iki askeri üssünü füzeyle vurması sonrası piyasalarda önemli bir etki görülmüyor. Saldırıda ABD kaybının sınırlı olması ve İran tarafından yapılan "savaş çıkarmak istemiyoruz" açıklaması iki tarafında gerginliği kısa vadede daha fazla tırmandırmayacağına işaret ediyor.

"İran misillemesi sonrası Brent petrol ve altın yüzde 1.0'in üzerinde yükselirken, ABD vadelileri yüzde 0.3 aşağıda işlem görüyor."

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından Çarşamba günü gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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