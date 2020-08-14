BIST100 yüzde 1.49 düşüştü, dolar 7.38 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.49 düşüştü, dolar 7.38 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,077.32 puan ve 1,096.18 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.49 düşüşle 1,083.83 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 1.49 düşüştü, dolar 7.38 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,077.32 puan ve 1,096.18 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.49 düşüşle 1,083.83 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.89, BIST Mali Endeks yüzde 1.73, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.52 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağladığı miktar yöntemiyle repo ihalesini Çarşamba ve Perşembe günlerinin ardından bugün de açmadı. TCMB'nin art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler yeni rekor düzeylere yükseldi. Dolar 7.38 lirayı, euro 8.73 lirayı, sterlin de 9.69 lirayı aştı.

TCMB beklenti anketinin Ağustos ayı sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.22 düzeyinden, yüzde 10.82'ye yükseldi. TCMB anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.33 düzeyinden, yüzde 9.70'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.38'den yüzde 8.58 düzeyine çıktı.Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 7.02 liradan 7.34 liraya çıktı. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 7.26 liradan 7.68 liraya yükseldi.Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde "yüzde 1.3 küçülme" düzeyindeyken, bu anket döneminde "yüzde 1.6 küçülme" olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.7'den, bu anket döneminde yüzde 4.3 düzeyine geriledi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3269 lira ve en yüksek 7.3828 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında,euro en düşük 8.6435 lira ve en yüksek 8.7398 lirayı gördükten sonra, 8.73 – 8.74 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5689 lira ve en yüksek 9.6971 lirayı gördükten sonra 9.68 – 9.69 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18015 - 1.18245 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18233 düzeyindeydi.Cari işlemler açığı Haziran'da yıllık bazda 2 milyar 839 milyon dolar artarak 2 milyar 934 milyon dolara yükseldi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon dolara çıktı.TCMB verilerine göre bu gelişmede; geçen yılın aynı ayında 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi,bir önceki yılın Haziran ayında 50 milyon doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon doları net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.Geçen yılın Haziran ayında 2 milyar 647 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon dolar fazla verdi.Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 555 milyon dolar azalarak 522 milyon dolara geriledi.Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 1 milyar 499 milyon dolar net çıkış oldu.Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 31 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 427 milyon dolar net satış yaptı.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 56 milyon dolar, 2.0 milyar doları ve 7 milyon doları net geri ödeme yaptı.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 317 milyon dolar net artarken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 511 milyon dolar net azaldı.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 373 milyon dolar, 192 milyon dolar ve 902 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde Haziran'da 7 milyar 707 milyon dolar net azalış gerçekleşti.


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:05

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.49 düşüştü, dolar 7.38 lirada - Son Dakika Ekonomi
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