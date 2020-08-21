BIST100 yüzde 1.50 düştü, dolar 7.34 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.50 düştü, dolar 7.34 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününde 1,106 ve 1,141 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 1.50 düşüşle 1,109.88 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 1.50 düştü, dolar 7.34 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününde 1,106 ve 1,141 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 1.50 düşüşle 1,109.88 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.14, BIST Mali Endeks yüzde 0.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.59 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttuğu faiz kararı öncesi 7.30 liranın altına çekilen dolar yeniden bu düzeyin üzerine çıkarak 7.35 liraya kadar yükseldikten sonra, sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle 7.19 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselerek 7.35 liraya döndü.

TCMB dün, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık (ZK) oranlarının artırıldığını açıkladı. TCMB açıklamasına göre, alınan kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1952 lira ve en yüksek 7.3533 lirayı gördükten sonra, 7.34 – 7.35 lira aralığında,euro en düşük 8.4895 lira ve en yüksek 8.7168 lirayı gördükten sonra, 8.65 – 8.66 lira aralığında,sterlin en düşük 9.4622 lira ve en yüksek 9.7156 lirayı gördükten sonra 9.60 – 9.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17541 - 1.18834 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17755 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, euro/dolar paretisenin 1.18'in üzerinde tutunduğuna işaret ederek, "Fed tutanaklarının gerek risk iştahını daraltması gerekse getiri eğrisi kontrolüne şimdilik kapının kapalı olduğunu göstermesi doların aradığı desteği bulmasını sağlarken paritenin 1.19'dan uzaklaşmasına neden oldu" dedi ve ekledi: Teknik açıdan bakıldığında ise paritedeki yukarı yönlü eğilimin kısa vadeli indikatörler tarafından teyit edilemediğini görüyoruz."Öyle ki, euro/dolar Temmuz sonundan bu yana yukarı yönlü bir kanal içerisinde hareket ederken indikatörler ise aşağı yönlü bir trendle buna cevap veriyor. "Bu da özellikle 1.18 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda paritede kısa vadede daha fazla baskı görebileceğimize işaret ediyor.

"Dolayısıyla geri çekilmelerin bu seviyenin üzerinde karşılanmış olmasının görünümün bozulmaması adına önemli olduğunu düşünüyoruz."


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:05

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.50 düştü, dolar 7.34 lirada - Son Dakika Ekonomi
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