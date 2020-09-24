BIST100 yüzde 1.53 yükseldi, dolar 7.64 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.53 yükseldi, dolar 7.64 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,097 ve 1,120 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü,yüzde 1.53 artışla 1,119.56 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 1.53 yükseldi, dolar 7.64 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,097 ve 1,120 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü,yüzde 1.53 artışla 1,119.56 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.73, BIST Mali Endeks yüzde 3.09, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), beklentilerin aksine politika faizini 200 bazpuan yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, daha sonra hafif yükselse de, faiz kararı öncesi düzeylerinin altında hareket ediyor.

TCMB sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle yüzde 11.59 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira fonlama sağladı.  İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.51, ortalama basit faiz yüzde 11.59, en yüksek basit faiz yüzde 11.61 oldu. Böylece, ihalede ortalama faiz düne göre 15 baz puan daha yükseldi; bu yükseliş Çarşamba günü 2.0 bazpuan, Salı günü 10 baz puan olmuştu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5565 lira ve en yüksek 7.7185 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,euro en düşük 8.8062 lira ve en yüksek 9.0226 lirayı gördükten sonra, 8.89 – 8.90 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6412 lira ve en yüksek 9.8430 lirayı gördükten sonra 9.72 – 9.73 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16264 - 1.16803 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16510 düzeyindeydi.TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" denildi ve şu konuların altı çizildi: "Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. "Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir."Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

"Bu doğrultuda Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir."


Borsa İstanbul, Enflasyon, Politika, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.53 yükseldi, dolar 7.64 lirada - Son Dakika Ekonomi

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