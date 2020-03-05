BİST100 yüzde 1.55 artışla açıldı, dolar 6.07 lirada

Çarşamba gününü 110 bin 785 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.55 artışla 112 bin 505 puandan başlarken BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.88 artışla 155 bin 575 puandan açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.56 ve 10.97 düzeyinde.

Açılışta:

- dolar en düşük 6.0635 lira ve en yüksek 6.0936 lirayı gördükten sonra, 6.07- 6.08 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7574 lira ve en yüksek 6.7930 lirayı gördükten sonra, 6.76– 6.77 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8115 lira ve en yüksek 7.8499 lirayı gördükten sonra 7.82-7.83 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Bardağın dolu tarafı… "başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel piyasalar bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyor. Fed, ECB, BOJ ve PBC'nin eşanlı olarak genişleyici para politikası yapacağı vaadi ve G10 maliye bakanlarının harcamaları artıracağı vaadi ile Wall Street'ten başlayarak dünya borsalarına yayılan bir alım dalgası görüyoruz.

" Türkiye varlıkları Fed kararını coşkulu bir yükselişle karşıladı. Döviz, yerel tahvil ve eurobond piyasalarında açık ara en çok kazandıran piyasayız. Buna karşın hisse senedinde teknik nedenlerle kar satışı görüyoruz.

"Türkiye varlıkları için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Doların küresel olarak değer kaybettiği, emtia fiyatlarının gerilediği, Fed-ECB-BOJ-PBC dörtlüsünün eşanlı olarak genişleyici para politikası uyguladığı bir konjonktür Türkiye varlıklarına yarar.

"Bugün öğleden sonra yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde verilecek pozitif bir mesaj piyasalardaki yükselişi ivmelendirebilir.

"Dördüncü çeyrek karları sonrası Enka (+), Anadolu Grup Holding (nötr), Bim (nötr) tepki bekliyoruz. Salgın sonrası değerlemelerin aşağı çekildiği havacılık hisseleri (THY, Pegasus) endeksin gerisinde kalmaya devam edebilir."