BIST100 yüzde 1.64 artışla başladı, dolar 6.76 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.64 artışla başladı, dolar 6.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatilin ardından ilk işlem gününe yüzde 1.64 artışla 104 bin 710 puanda başladı.

BIST100 yüzde 1.64 artışla başladı, dolar 6.76 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatilin ardından ilk işlem gününe yüzde 1.64 artışla 104 bin 710 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.20, BIST Mali Endeks yüzde 1.76 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.72 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 525/540 ve gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.46 bileşik düzeyindeydi.

Uzun tatilin ardından dövizler yeni işlem gününe, geçen haftaya göre hafif aşağıda başladı. Bayram öncesi 6.80 liranın altını gören dolar, yeni haftada da 6.70 liranın altını gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6969 lira ve en yüksek 6.7722 lirayı gördükten sonra, 6.76 – 6.77 lira aralığında,

euro en düşük 7.3528 lira ve en yüksek 7.4212 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2675 lira ve en yüksek 8.3439 lirayı gördükten sonra 8.33 – 8.34 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Bayram hediyesi" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Bayram tatili sonrası kısa haftaya iyi haberlerle başlıyoruz. Vaka sayısının azalması ve ekonominin açılması beklentisi ile yüzde 3.0'e yakın yükselen S&P 500 psikolojik olarak önemli 3,000 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

"Doların zayıflaması, altının gerilemesi ve gelişmekte olan ülke paralarının değer kazanması risk iştahının güçlendiğini teyit ediyor.

"Piyasaların keyfini kaçırmaya aday tek gelişme Başkan Trump'ın ABD'li şirketleri Çin'e yatırım yapmaktan vaz geçirmeye kararlı olduğunu gösteren haber akışı.

"Yuanın değer kaybetmesine neden olan gelişme gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde şimdilik fazla etkili olmadı.

"Ama geçmiş tecrübe yuandaki değer kaybının devam etmesi ve kritik seviyeleri kırması durumunda gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının bozulacağına işaret ediyor.

"Bayram tatili sırasında dünya piyasalarındaki yükseliş Borsa İstanbul'da yüzde 1.0'in üzerinde bir yükselişe işaret ediyor.

"Gün içi 104,500 seviyesini kırmasını beklediğimiz Borsa İstanbul için orta vadeli direnç olarak 106,500, 108,000 seviyeleri öne çıkıyor.

"ABD - Çın ilişkileri ve yabancı yatırımcı satışıyla gerileyen banka hisselerinin seyri borsadaki yükselişin gücü konusunda belirleyici olacak. Günün yükseleni adayı salgın dolayısıyla darbe yiyen ve çok geride kalan havacılık sektörü hisseleri."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 09:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.64 artışla başladı, dolar 6.76 lirada - Son Dakika Ekonomi

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