BIST100 yüzde 1.65 düştü, dolar 8.16 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,373 ve 1,414 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.65 düşüşle 1,393.24 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.01, BIST Mali Endeks yüzde 2.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.09 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe günün kapanış düzeylerine yakın başladı. Başta Avrupa ve ABD'den gelen veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını destekleyici yaklaşımının baskısıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar, yeni günü 8.19 liraya kadar yükseldi.