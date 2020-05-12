BIST100 yüzde 1.86 yükseldi, dolar 7.0 liranın altında

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 97 bin 740 puan ile 99 bin 584 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü 1.86 artışla 99 bin 615 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.90, BIST Mali Endeks yüzde 1.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.99 artıda kapattı.

Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte dövizlerde başlayan düşüşlere bağlı olarakş dolar da yeniden 7.0 liranın altına geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9742 lira ve en yüksek 7.0768 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

euro en düşük 7.5689 lira ve en yüksek 7.6645 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6039 lira ve en yüksek 8.7349 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler'in "Euro/dolar bant hareketi sergiliyor" başlıklı değerlendirmesinde şu konuların altı çizildi:

"Son birkaç işlem gününde belirgin bir değişim göstermeyen euro/dolarda işlemlerin ağırlıklı olarak 1.0800-1.0850 bandında kaldığını gördük. Yeni güne başlarken de bu tabloda anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor.

"Yatay seyir kaçınılmaz olarak teknik görünümde de anlamlı bir fark oluşmasına izin vermiyor. Bu noktada 1.0750 ana trendi en güçlü destek olarak kalmaya devam ediyor.

"Bu seviyenin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da mevcut konjonktürde bu tip yükselişlerin kalıcı bir trende dönüşme potansiyelini oldukça düşük buluyoruz."

Değerlendirmede ayrıca, "Lira kayıplarını telafi etmeye çalışıyor" denildi ve şöyle devam edildi:

"7.27 sınırına yaklaştıktan sonra BDDK kararlarının da etkisiyle destek bulmaya başlayan dolar/lira dün de gelişmekte olan ülkelerde dolar karşısında iyimser performans sergileyen para birimlerinden biri olarak öne çıktı.

"Teknik açıdan bakıldığında ise dolar/liranın geçtiğimiz haftaki geri çekilmelerde 7.08'in altında kalıcı olamaması bu seviyenin önem derecesini artırıyordu.

"Dün bu seviyenin altına inilmesinin lira lehine hareket alanının genişlemesine katkı sağladığını söyleyebiliriz.

"CDS primlerinde anlamlı bir geri çekilme olmadıkça liranın genel hatlarıyla küresel risk iştahı ile uyumlu hareket edeceğine yönelik beklentimizi ise koruyoruz."