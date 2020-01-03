BİST100 yüzde 1.94 düştü, dolar 5.97 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 1.94 düştü, dolar 5.97 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 1.94 düştü, dolar 5.97 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.68 düşüşle 115 bin 142 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) jeopolitik riskler etkisiyle, en düşük 112 bin 617 puanı ve en yüksek 115 bin 571 puanı gördükten sonra, yüzde 1.94 düşüşle 113 bin 684 puanda kapandı.

BİST100 yüzde 1.94 düştü, dolar 5.97 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.68 düşüşle 115 bin 142 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) jeopolitik riskler etkisiyle, en düşük 112 bin 617 puanı ve en yüksek 115 bin 571 puanı gördükten sonra, yüzde 1.94 düşüşle 113 bin 684 puanda kapandı.

Gün içinde 156 bin 327 puan ile 160 bin 948 puan aralığında hereket eden BİST Bankacılık Endeksi de günü yüzde 3.10 düşüşle 157 bin 180 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.23 artışla 12.36 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de 0.43 artışla 11.77 düzeyine yükseldi.

Kapanışa yakın işlemlerde;

dolar en düşük 5.9511 lira ve en yüksek 5.9792  lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

euro en düşük 6.6374 lira ve en yüksek 6.6766 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8042 lira ve en yüksek 7.8421 lirayı gördükten sonra 7.82 – 7.83 lira aralığında hareket ediyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda
Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Son Dakika Haberleri
22:42 Hazine değişim ihalelerine başlayacak - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süleymani'nin öldürülmesi sonrası petrol fiyatları arttı - Son Dakika Ekonomi
21:16 İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda - Son Dakika Ekonomi
20:34 Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika Ekonomi
19:21 Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 00:22:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BİST100 yüzde 1.94 düştü, dolar 5.97 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]