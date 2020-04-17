BIST100 yüzde 2.01 yükseldi, dolar 6.92 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 2.01 yükseldi, dolar 6.92 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 2.01 yükseldi, dolar 6.92 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 2.12 artışla başladığı haftanın son işlem gününde 97 bin 600 ve 98 bin 758 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.01 artışla 98 bin 179 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 2.01 yükseldi, dolar 6.92 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 2.12 artışla başladığı haftanın son işlem gününde 97 bin 600 ve 98 bin 758 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.01 artışla 98 bin 179 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.48, BIST Mali Endeksi yüzde 2.21, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.11 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.73 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 620/640 düzeyine döndü.

Covid-19 tedavisinde denenen bir ilacın başarılı olduğuna ilişkin haberlerin yaydığı iyimserlikle küresel piyasalarda gerileyen dolar iç piyasada da 6.90 lira sınırına kadar çekildikten sonra yeniden 6.94 liranın üzerine yükseldi. ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin planlar da küresel piyasalardaki iyimserliği destekledi.

Analistlere göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) üzerinden kaynak girişi ya da gelişmiş bir ülke merkez bankası ile bir swap hattı kurulmasına ilişkin bir somut gelişme olmaması nedeniyle lira dolar, euro gibi sert paralar karşısında güç kazanamıyor.

Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın değerlendirmesinde şöyle denildi:

"TL üzerindeki baskı artarak devam ederken ayın başından bu yana bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki yüzde 5.0'e yaklaşan değer kaybı ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştığını görüyoruz. Kurdaki yükselişte özellikle küresel ekonomide beklenen resesyon nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak kabul edilen para birimlerine yönelmesi en önemli neden olarak öne çıkıyor. Bunun yanında Türkiye'nin kendine özgü ekonomik kırılganlıklara sahip olması ise TL'ye negatif ayrışma olarak yansıyor. Teknik açıdan bakıldığında 6.9250'nin üzerindeki rakamların yukarı yönlü risklerin devamına işaret ettiğini söylemek mümkün."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8307 lira ve en yüksek 6.9555 lirayı gördükten sonra, 6.92 – 6.93 lira aralığında,

euro en düşük 7.4073 lira ve en yüksek 7.5587 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5217 lira ve en yüksek 8.6885 lirayı gördükten sonra 8.65 – 8.66 lira aralığında hareket ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan sonuna kadar salgınla mücadele için 50 ülkenin IMF'den

yardım alacağını ve toplam 102 ülke IMF'den yardım talep ettiğini açıkladı.

Almanya'nın en yoksul ülkelere afet fonu için para sağlayarak kapasiteyi 600 milyon doların üzerine çıkardığını açıklayan IMF, Japonya, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada yoksul

ülkelere yardım desteği için 11.7 milyar dolar katkıda bulunmayı taahhüt ettiklerini duyurdu.

IMF açıklamasında, "Gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye çıkışlarını tersine çevirmek istiyoruz. IMF salgın krizi devam ederken üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ek araçları araştırmaya devam etmeli" denildi.


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:16 Kaynak: DHA

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