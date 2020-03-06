BİST100 yüzde 2.06 düşüşte; dolar 6.09 lirada

Güne yüzde 0.14 düşüşle 111 bin 653 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 108 bin 775 puanı ve en yüksek 112 bin 345 puanı gördükten kapanışa doğru yüzde 2.06 düşüşle 109 bin 510 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içinde en düşük 145 bin 958 puanı ve en yüksek 152 bin 381 puanı gördükten sonra kapanışa doğru yüzde 3.06 düşüşle 147 bin 405 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.23 artışla 11.56'ya yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 10.93 düzeyinde

Kapanışa doğru işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.0727 lira ve en yüksek 6.1287 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8333 lira ve en yüksek 6.9288 lirayı gördükten sonra 6.91– 6.92 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8795 lira ve en yüksek 7.9516 lirayı gördükten sonra 7.94– 7.95 lira aralığında hareket ediyor.