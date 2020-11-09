BIST100 yüzde 2.10 artışla başladı, dolar 8.36 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 2.10 artışla başladı, dolar 8.36 lirada

09.11.2020 09:58
BIST100 yüzde 2.10 artışla başladı, dolar 8.36 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 2.10 artışla 1,216.96 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 2.10 artışla 1,216.96 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.29, BIST Mali Endeks yüzde 2.71, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.39 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.

Ağbal'ın yazılı açıklaması şöyle: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizlik ve jeopolitik gelişmelerin  etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftaya bu düzeylerin 10-15 kuruş altında başladılar.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3455 lira ve en yüksek 8.5274 lirayı gördükten sonra, 8.36 – 8.37 lira aralığında,euro en düşük 9.9216 lira ve en yüksek 10.0521 lirayı gördükten sonra, 9.95 – 9.96 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0011 lira ve en yüksek 11.1423 lirayı gördükten sonra 11.03 – 11.04 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18789 - 1.18965 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18299 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Seçim kutlamaları ve Merkez Bankası'nda yeni dönem…" başlıklı günlük piyasa bülteninde risk iştahının güçlü olmasının beklendiği haftaya önemli gelişmelerle başlandığına işaret edilerek, ABD seçimlerinin Biden'ın zaferiyle geride bırakıldığı, Merkez Bankası'nda bayrağın Naci Ağbal'a geçtiği belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı: "ABD seçimlerini Joe Biden'ın zaferiyle geride bıraktık. Temsilciler Meclisi'nde Demokratların hakimiyeti azalarak da olsa devam ediyor. "Senato yarışını kimin kazanacağı 5 Ocak'ta yapılacak Georgia seçimleri ile belli olacak. Genel beklenti Senato'nun Cumhuriyetçilerin kontrolünde kalacağı yönünde."Siyasi belirsizliğin geride kalmasını kutlayan piyasalarda güçlü bir yükseliş yaşanıyor. Bölünmüş siyasi tablonun, Ek Mali Paketin zamanlaması ve büyüklüğüne yönelik belirsizliği artırmasına rağmen risk iştahı güçleniyor."Ek Mali Pakete yönelik risklerin genişleyici para politikası ile doldurulacağına inanan piyasalar seçim sonuçlarına doları satıp, hisse ve tahvili alarak cevap verdi. "Ticaret ağırlıklı dolar endeksi son iki yılın en düşük seviyelerine gerilerken, MSCI ACWI yeni bir zirve ile Biden zaferini kutluyor."Doların dip yaptığı, dünya borsalarının yeni zirveler gördüğü bu konjonktürden Türkiye varlıkları maalesef yararlanamadı. "Türk lirası sene başından beri yüzde 30'a yakın değer kaybıyla, MSCI Türkiye yüzde 36 düşüşle en zayıf gelişmekte olan ülke varlıkları arasında yer alıyor."Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal'ın atanması bu durumu değiştirir mi? Kolay değil."Rezervlerin eridiği, Türk lirasının aşırı değer kaybettiği ve enflasyonun yükseldiği zor bir dönemde görevi devralıyor. Ama iyimser olmak durumundayız."Naci Ağbal Maliye Bakanlığında bürokrat olarak görev yaptığı günlerden beri hem Cumhurbaşkanı'nın hem de piyasaların güvenini kazanmış değerli bir isim. "Doğru politikaları uygulamak için Ankara'dan gerekli yetkiyi alırsa piyasaların Türk lirasına yeniden güvenmesini sağlayabilir."Ateşten bir gömlek giyerek başladığı yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz.""ABD ve Avrupa vadelilerindeki yüzde 1.5 - yüzde 2.0 yükselişe paralel Borsa İstanbul'da güçlü bir açılış bekliyoruz. "Naci Ağbal'ın Merkez Bankası'nda görevi devir alması sonrasında Türk lirası yüzde 2'ye yakın değer kazanarak haftaya başladı.

"Düşüşte başı çeken banka hisselerinin yükselişte öncü rolü oynayacağını tahmin ediyoruz."


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Naci Ağbal, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 2.10 artışla başladı, dolar 8.36 lirada - Son Dakika Ekonomi


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