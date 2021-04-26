BIST100 yüzde 2.14 yükseldi, dolar 8.30 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 2.14 yükseldi, dolar 8.30 lirada

26.04.2021 18:30
BIST100 yüzde 2.14 yükseldi, dolar 8.30 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,343 ve 1,374 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.14 artışla 1,374.00 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,343 ve 1,374 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.14 artışla 1,374.00 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.64, BIST Mali Endeks yüzde 1.83, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.58 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapılacak para politikası toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşmayacağına ilişkin spekülasyonların etkisiyle 1.21 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada ise 8.50 lira sınırına kadar tırmandıktan sonra, kapanışa yakın 8.30 - 8.35 lira aralığına döndü.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak. Fed'in para politikası toplantısı Çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecekler. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen hafta 400 baz puanın altında indikten sonra yeniden yükselerek, bugün 422/427 düzeyine yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2673 lira ve en yüksek 8.4860 lirayı gördükten sonra, 8.30 – 8.31 lira aralığında,euro en düşük 10.0034 lira ve en yüksek 10.2769 lirayı gördükten sonra, 10.02 – 10.03 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4984 lira ve en yüksek 11.8042 lirayı gördükten sonra 11.52 – 11.53 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20611 - 1.21176 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20766 düzeyindeydi.İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Nisan'da aylık bazda 1.2 puan artarak yüzde 75.9 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) aynı dönemde 0.6 puan artarak yüzde 76.2 düzeyine yükseldi.Reel kesim güven endeksi RKGE, Nisan'da aylık bazda 0.2 puan artışla 111 düzeyine yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) aynı dönemde 2.8 puan azalarak 107.4'e geriledi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre;son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı,mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı,gelecek üç aydaki üretim hacmi,genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 19.2'ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sektörel güven endeksi Nisan'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 2.0, perakende ticaret sektöründe yüzde 5.6 ve inşaat sektöründe yüzde 3.1 düştü.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 2.14 yükseldi, dolar 8.30 lirada - Son Dakika Ekonomi


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