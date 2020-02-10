BİST100 yüzde 2.21 düştü; dolar 6.01 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 2.21 düştü; dolar 6.01 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 2.21 düştü; dolar 6.01 lirada

11 dakika önce

Güne yüzde 0.46 düşüşle 120 bin 459 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 116 bin 648 puanı ve en yüksek 121 bin 190 puanı gördükten sonra yüzde 2.21 düşüşle 118 bin 341 puandan kapandı.

BİST100 yüzde 2.21 düştü; dolar 6.01 lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.46 düşüşle 120 bin 459 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 116 bin 648 puanı ve en yüksek 121 bin 190 puanı gördükten sonra yüzde 2.21 düşüşle 118 bin 341 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 171 bin 602 puanı ve en yüksek 176 bin 517 puanı gördükten sonra yüzde 1.86 düşüşle 173 bin 232 puandan kapandı.

Coronavirüs endişeleriyle, Dow Jones yüzde 0.32 düşüşle açıldı. Nasdaq 100 yüzde 0.20 ve S&P 500 de yüzde 0.25 düşüşle açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.84 artarak 11.08'e yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 2.19 yükselerek 10.75 oldu.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9746 lira ve en yüksek 6.0222 lirayı gördükten sonra 6.01 – 6.02 lira aralığında,

euro en düşük 6.5480 lira ve en yüksek 6.5982 lirayı gördükten sonra 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7053 lira ve en yüksek 7.7989 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında hareket ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde, dört tahvilin geri alımı karşılığında 28 Haziran 2028 itfalı tahvilde 6.45 milyar lira net satış yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Hazine'nin, valör tarihi 12 Şubat olan ihalelerinde, 11 Mart 2020 itfalı tahvili 28 Haziran 2028 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 514.4 milyon lira oldu.

Hazine'nin 13 Mayıs 2020 itfalı tahvili 28 Haziran 2028 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 1 milyar 626.1 milyon lira olurken, 10 Haziran 2020 itfalı tahvili 28 Haziran 2028 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 1 milyar 650.8 milyon lira ve 1 Nisan 2020 itfalı tahvili 28 Haziran 2028 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 2 milyar 657.8 milyon lira olarak gerçekleşti.


- İstanbul
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
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