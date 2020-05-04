BIST100 yüzde 2.24 düştü, dolar 7.04 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 2.24 düştü, dolar 7.04 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 2.24 düştü, dolar 7.04 lirada

6 saat önce

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 606 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 98 bin 305 puan ile 100 bin 253 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 2.24 düşüşle 98 bin 842 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.08, BIST Mali Endeks yüzde 1.

BIST100 yüzde 2.24 düştü, dolar 7.04 lirada, System.String[]

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 606 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 98 bin 305 puan ile 100 bin 253 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 2.24 düşüşle 98 bin 842 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.08, BIST Mali Endeks yüzde 1.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.98 ekside kapandı.

Tüketici fiyatları (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.85 arttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 19.5 düzeyinden, yüzde 10.94'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dört aylık artış yüzde 3.16 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.66 düzeyini buldu.

Nisan'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı ve 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Dolar, uzun süre hemen altında tutunduğu 7.0 lira düzeyini hafta sonundaki sığ işlemlerde aştıktan sonra, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9956 lira ve en yüksek 7.0509 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,

euro en düşük 7.6562 lira ve en yüksek 7.7116 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.7128 lira ve en yüksek 8.7740 lirayı gördükten sonra 8.75 – 8.76 lira aralığında hareket ediyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmiyıllık bazda yüzde 34.31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar oldu.

Böylece, Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.4; Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 75.4 olarak gerçekleşti. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41.38 azalan ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Nisan ayında 33.4'e gerileyerek imalat sektöründe belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Nisan dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Mart'ta 48.1 olarak ölçülen PMI nisanda 33.4'e gerileyerek imalat sektöründe belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

Covid-19 salgını ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin sonucu olarak şiddetlenen imalat sektöründeki yavaşlama, 2008 yılındaki küresel finansal krizden beri en yüksek oranda gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Nisan ayı PMI verileri, Covid-19 salgınının ve salgına karşı devreye alınan sokağa çıkma kısıtlaması önlemlerinin Türk imalat sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu. Üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamalar, küresel finans krizinin etkilerinin en yoğun hissedildiği dönemdekinden bile daha yüksek oranda gerçekleşti. İş yüklerindeki sert düşüşe bağlı olarak yeni işe alımları sürdüremeyen firmalar, koşulların önümüzdeki dönemde iyileşmeye başlamasını umuyor."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 06:17 Kaynak: DHA


Son Dakika

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