BİST100 yüzde 2.25 artışla açıldı, dolar 6.23 lirada

Cuma gününü 4.01 düşüşle 105 bin 993 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.25 artışla 108 bin 379 puandan başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 13.00 ve 12.41 düzeyinde.

Açılışta:

- dolar en düşük 6.2064 lira ve en yüksek 6.2593 lirayı gördükten sonra, 6.23- 6.24 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8634 lira ve en yüksek 6.9305 lirayı gördükten sonra, 6.88– 6.89 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9599 lira ve en yüksek 8.0287 lirayı gördükten sonra 7.97-7.98 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Süvariler bekleniyor… "başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Fed Başkanı Powell'in 'ekonomiyi desteklemek için gereken adımları atacakları'açıklaması sonrası riskli varlıklarda tepki alışları görülüyor.

"Japonya Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği likiditeyi artırması G10 merkez bankalarının eşanlı olarak parasal genişlemeye gidecekleri beklentisini güçlendiriyor ve risk iştahını destekliyor.

"Risk iştahındaki düzelme ekonomik verilerin dip yaptığı korona salgınının Çin dışında hızlandığı bir ortamda gerçekleşiyor.

"Hafta sonu açıklanan Çin PMI verisi 40.3 ile serinin 2004 yılındaki başlangıcından beri gördüğü en düşük seviyede.

"Covid-19 cephesinden gelen son veriler vaka sayısının 89 bini, kayıp sayısının 3 bini geçtiğini gösteriyor.

"İtalya ve İran'da hastalığın yayılma hızı ve kayıp oranları endişe veriyor.

Risk iştahındaki toparlanmaya paralel Türkiye varlıklarının haftaya güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

"Şubat ayında yüzde 15 düşen MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasalara göre yüzde 10 daha fazla cezalandırıldı.

"Risk iştahının düzelmeye başladığı ve Putin – Erdoğan görüşmesinin beklendiği bir ortamda Borsa İstanbul'un bankaların önderliğinde yüzde 1-1.5 civarında yükselişle açılmasını bekliyoruz. Yükselişin kalıcılığı küresel risk iştahına bağlı olarak belirlenecek."