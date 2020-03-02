BİST100 yüzde 2.25 artışla açıldı, dolar 6.23 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 2.25 artışla açıldı, dolar 6.23 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 2.25 artışla açıldı, dolar 6.23 lirada

6 saat önce

Cuma gününü 4.01 düşüşle 105 bin 993 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.25 artışla 108 bin 379 puandan başladı.

BİST100 yüzde 2.25 artışla açıldı, dolar 6.23 lirada, System.String[]

Cuma gününü 4.01 düşüşle 105 bin 993 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.25 artışla 108 bin 379 puandan başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 13.00 ve 12.41 düzeyinde.

Açılışta:

- dolar en düşük 6.2064 lira ve en yüksek 6.2593 lirayı gördükten sonra, 6.23- 6.24 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8634 lira ve en yüksek 6.9305 lirayı gördükten sonra, 6.88– 6.89 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9599 lira ve en yüksek 8.0287 lirayı gördükten sonra 7.97-7.98 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Süvariler bekleniyor… "başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Fed Başkanı Powell'in 'ekonomiyi desteklemek için gereken adımları atacakları'açıklaması sonrası riskli varlıklarda tepki alışları görülüyor.

"Japonya Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği likiditeyi artırması G10 merkez bankalarının eşanlı olarak parasal genişlemeye gidecekleri beklentisini güçlendiriyor ve risk iştahını destekliyor.

"Risk iştahındaki düzelme ekonomik verilerin dip yaptığı korona salgınının Çin dışında hızlandığı bir ortamda gerçekleşiyor.

"Hafta sonu açıklanan Çin PMI verisi 40.3 ile serinin 2004 yılındaki başlangıcından beri gördüğü en düşük seviyede.

"Covid-19 cephesinden gelen son veriler vaka sayısının 89 bini, kayıp sayısının 3 bini geçtiğini gösteriyor.

"İtalya ve İran'da hastalığın yayılma hızı ve kayıp oranları endişe veriyor.

Risk iştahındaki toparlanmaya paralel Türkiye varlıklarının haftaya güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

"Şubat ayında yüzde 15 düşen MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasalara göre yüzde 10 daha fazla cezalandırıldı.

"Risk iştahının düzelmeye başladığı ve Putin – Erdoğan görüşmesinin beklendiği bir ortamda Borsa İstanbul'un bankaların önderliğinde yüzde 1-1.5 civarında yükselişle açılmasını bekliyoruz. Yükselişin kalıcılığı küresel risk iştahına bağlı olarak belirlenecek."


Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lufthansa, Tahran ve Çin'e uçuşlarını durdurdu
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi Ürdün'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 17:02:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BİST100 yüzde 2.25 artışla açıldı, dolar 6.23 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]