Son Dakika Haberleri: Bıst100 yüzde 2.27 ekside, dolar 5.91 lirada
Son Dakika Ekonomi Bıst100 yüzde 2.27 ekside, dolar 5.91 lirada

Bıst100 yüzde 2.27 ekside, dolar 5.91 lirada

2 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi'nde (BIST) günlük kayıplar yüzde 2.0'yi aştı.

Bıst100 yüzde 2.27 ekside, dolar 5.91 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi'nde (BIST) günlük kayıplar yüzde 2.0'yi aştı. Güne yüzde 1.06 düşüşle 97 bin 979 puanda başlayan BIST100, en düşük 96 bin 517 puana kadar inerken, en yüksek 98 bin 74 puanı gördükten sonra, gün ortasına doğru yüzde 2.27 düşüşle 96 bin 785 puan dolayında hareket ediyor.

ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde gelişme sağlanmasıyla, küresele piyasalarda yükselen dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 5.90 lira sınırını aştı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.8895 lira ve en yüksek 5.9230 lirayı gördükten sonra, 5.91 - 5.92 lira aralığında,

euro en düşük 6.4933 lira ve en yüksek 6.5304 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4172 lira ve en yüksek 7.4613 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
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