BİST100 yüzde 2.41 artışla açıldı, dolar 6.13 lirada

Haftanın ilk işlem gününü 103 bin 524 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.41 artışla 106 bin 21 puandan başlarken, BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.50 artışla 141 bin 994 puandan açıldı.

Uluslar arası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath, hükümetlerin hızla yayılan koronavirüs salgının ekonomik etkisi ile mücadele için hedefli maliye politikası, para politikası ve finansal piyasa tedbirleri uygulamalarına ihtiyaç olduğu çağrısı yaptı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.90 ve 11.24 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 6.1289 lira ve en yüksek 6.1602 lirayı gördükten sonra, 6.13- 6.14 lira aralığında,

euro en düşük 6.9561 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra, 6.97– 6.98 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9924 lira ve en yüksek 8.0772 lirayı gördükten sonra 8.00-8.01 lira aralığında işlem görüyor.