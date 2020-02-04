BİST100 yüzde 2.43 yükseldi dolar 5.97 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 1.03 artışla 120 bin 476 puanda başladığı gün içinde 120 bin 159 puan ile 122 bin 138 puan arasında haraket etti ve yüzde 2.43 artışla 122 bin 136 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, yüzde 1.55 artışla 176 bin 556 puanda başladığı gün içinde 176 bin 244 puan ile 180 bin 563 puan arasında dalgalandı ve yüzde 3.58 artışla 180 bin 72 puanda kapandı.

Hazine'nin 14 ay vadeli kuponsuz tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif satışı 1.5 milyar lira, teklifi 3 milyar 109.9 milyon lira, kamulara satış 650 milyon lira oldu. Kuponsuz tahvilin yeniden hracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.18 ve net satış 2 milyar 215.4 milyon lira, nominal teklif 5milyar 436 milyon lira oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 10.24 ve gösterge 2 yıllık tahvilin spot kapanışta ortalama bileşik getirisi dün yüzde 10.28 oldu bugün işlem geçmedi.

Kapanışa doğru:

dolar en düşük 5.9624 lira ve en yüksek 5.9880 lirayı gördükten sonra, 5.97 – 5.98 lira aralığında,

euro en düşük 6.5928 lira ve en yüksek 6.6241 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7466 lira ve en yüksek 7.8029 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın Kamu Sektörü Satın Alma Programı (PSPP) kapsamında aldığı kamu sektörü varlığı miktarı geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre düştü. Banka, 31 Ocak'ta sona eren haftada 1 milyar 984 milyon euro tutarında kamu sektörü varlığı adı. Önceki hafta 5.05 milyar euro tutarında varlık almıştı. 31 Ocak haftasında şirket tahvili alımı ise 435 milyon eurodan 1.61 milyar euroya çıktı.