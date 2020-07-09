BIST100 yüzde 2.46 düştü, dolar 6.86 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 2.46 düştü, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 117 bin 419 puan ve 119 bin 686 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 2.46 düşüşle 115 bin 793 puanda kapattı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 117 bin 419 puan ve 119 bin 686 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 2.46 düşüşle 115 bin 793 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.37, BIST Mali Endeks yüzde 2.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.85 eksideydi.

Merkez bankaları ve hükümetlerin parasal destekleri doların kazançlarını düşürürken euro ve gelişen ülke paralarını güçlendirdi Haftaya 1.1240 desteğinde başlayan euro/dolar paritesi, bugün 1.13370 ile 11 Haziran sonrası en yüksek düzeyi gördü.

Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Covid-19 pandemisinde olası ikinci dalga endişeleri ile 11 Haziran'da 1.14 düzeyinden düşüşe geçen parite, risklerin azalması, ekonomik göstergelerin beklentilerden iyi gelmesi ve hükümetlerin teşvikleri sürdüreceklerini açıklamalarıyla yeniden yükselişe geçti. Dolar göstergesi bugün 96.24 ile 11 Haziran sonrası en düşük düzeye indi ve parite de 1.1370 ile aynı tarih sonrası en yüksek düzeye çıktı.

Bu gelişme ile küresel piyasalarda değer kazanan euro, lira karşısında gün içinde 7.80'e çıkarak 11 Haziran sonrası en yüksek düzeyi gördü. Ağustos 2018'de 8.23 lirayı aşarak tarihi rekor kıran euro, 7 Mayıs'ta ve 11 Haziran'da 7.85 lirayı görerek yıl içi en yüksek düzeye çıkmıştı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 497/507 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.69 oldu.

Küresel piyasalanda euro/dolar paritesi yeniden 1.1350'nin üzerine yükselirken, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandında yatay hareketlerini sürdürüyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8526 lira ve en yüksek 6.8691 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

euro en düşük 7.7558 lira ve en yüksek 7.8114 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6489 lira ve en yüksek 8.7052 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1285 - 1.1370 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1292 düzeyindeydi.

Küresel hisse senedi piyasalarında endeksler, ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretleri gösteren verilerin verdiği iyimserlikle genel olarak yükseldiler.

Çin'de ekonomik canlanma işareti olarak algılanan enflasyonun Haziran'da yükseldiğini gösteren verinin açıklanmasıyla Asya-Pasifik borsalarında da endeksler artıya geçti.

Benzer şekilde Avrupa genelinde hisse senedi piyasalarında endeksler de ekonomide toparlanma beklentileriyle yükseldi. Yükselmeyi tetikleyen veriler arasında, Almanya'da dış ticaret fazlasının Mayıs'ta 7.1 milyar euroya çıktığını gösteren veri de yer aldı.

ABD borsası vadeli kontratları da, ABD işsizlik maaşı başvurularında düşüş trendini gösteren veri sonrası hafif yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı 4 Temmuz ile biten haftada 1.31 milyon kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Gösterge endeks S&P 500, Mart ayındaki en düşük düzeyinden bu yana yüzde 40'tan fazla yükselerek, Şubat'taki zirvesinin yaklaşık yüzde 7.0 altında hareket ediyor. Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.04 ve S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.2 yükseldi. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları da yüzde 0.67 arttı.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 2.46 düştü, dolar 6.86 lirada - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

21:12 Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek 20:04 Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
00:12
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
22:49
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
21:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 00:17:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 2.46 düştü, dolar 6.86 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]