BIST100 yüzde 2.53 yükseldi, dolar 7.23 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 2.53 yükseldi, dolar 7.23 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 985.38 ile 1,062.07 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 2.53 artışla 1,060.59 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 2.53 yükseldi, dolar 7.23 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 985.38 ile 1,062.07 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 2.53 artışla 1,060.59 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.17, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.92 artıdaydı.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) art arda aldıkları kararlarla frenlendi.

TCMB bugün, piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1239 lira ve en yüksek 7.3707 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,euro en düşük 8.4296 lira ve en yüksek 8.7220 lirayı gördükten sonra, 8.53 – 8.54 lira aralığında,sterlin en düşük 9.3327 lira ve en yüksek 9.6642 lirayı gördükten sonra 9.44 – 9.45 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17553 - 1.18840 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17877 düzeyindeydi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısında katılımcıların "işbirliği mesajı" verdiğini açıkladı.TBB açıklamasında, TBB ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben,Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile,TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürlerinin Perşembe günü toplantı için bir araya geldikleri belirtildi ve şöyle denildi: "Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir."Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir."Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu."BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı."BDDK Perşembe günü, Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için sağlanan "TL'ye erişim kısıtlamalarından muafiyeti"nin, UKB'ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.BDDK'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Kalkınma Bankaları'nın (UKB), belirli koşullar kapsamında, "TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına" karar verildiği anımsatıldı ve Kurul'un değerlendirmesi sonucunda, söz konusu muafiyetin UKB'ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun görüldüğü belirtildi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Borsa İstanbul, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 18:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 2.53 yükseldi, dolar 7.23 lirada - Son Dakika Ekonomi
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