BIST100 yüzde 2.80 yükseldi, dolar 6.65 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 2.80 artışla 95 bin 834 puanda kapandı, Perşembe gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.84, BIST Mali Endeksi yüzde 4.60 yükselirken, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.20 artıda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.13 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanu aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle, döviler sert düştü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6211 lira ve en yüksek 6.7935 lirayı gördükten sonra, 6.65– 6.66 lira aralığında,

euro en düşük 7.2488 lira ve en yüksek 7.3882 lirayı gördükten sonra, 7.28 – 7.29 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2703 lira ve en yüksek 8.4308 lirayı gördükten sonra 8.29 – 8.84 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), Covid-19 salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının "sıfır" düzeyinde tutulacağı sinyalini verdi.

Fedederal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına göre, Ekonomide önümüzdeki aylarda sert düşüş bekledikleyen Fed politika yapıcıları, Covid-19 salgını ivme kaybetmeye başlayınca yavaş toparlanma öngörüyor.

Tutanaklarda, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar, ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz oranının yüzde 0.0-0.25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardılar" denildi.

FOMC'nin 2 ve 15 Mart'ta düzenlenen toplantılarında, faiz oranlarını sıfıra yakın tutarken, tahvil alımlarını sürdürdü ve finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için bir dizi program hazırladı. Buna ek olarak, ABD Kongresi de hane halklarına nakit ve işletmelere hibe ve kredi sağlamak için 2.3 trilyon dolarlık kurtarma paketini onayladı.