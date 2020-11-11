BIST100 yüzde 2.91 yükseldi, dolar 7.89 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 2.91 yükseldi, dolar 7.89 lirada

11.11.2020 18:06
BIST100 yüzde 2.91 yükseldi, dolar 7.89 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,248 ve 1,284 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.91 artışla 1,279.22 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,248 ve 1,284 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.91 artışla 1,279.22 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58 ve BIST Mali Endeks yüzde 5.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.24 artıdaydı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler devam etti.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama;vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8314 lira ve en yüksek 8.2029 lirayı gördükten sonra, 7.90 – 7.91 lira aralığında,euro en düşük 9.2098 lira ve en yüksek 9.7065 lirayı gördükten sonra, 9.27 – 9.28 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3780 lira ve en yüksek 10.8860 lirayı gördükten sonra 10.43 – 10.44 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17458 - 1.18328 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17511 düzeyindeydi.Cari işlemler hesabı, geçen yıl Eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla verirken, bu yıl Eylül'de 2 milyar 364 dolar açık verdi.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi. Yıllık cari işlemler açığı Ağustos ayında 23 milyar 203 milyon dolar düzeyindeydi.TCMB açıklamasına göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının, geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.Türkiye'deki portföy yatırımlarından, Eylül ayında net 607 milyon dolar çıkış olurken, aynı dönemde resmi rezervler de net 3 milyar 631 milyon dolar azaldı.Yurt dışı yerleşikler Eylül ayında, portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 424 milyon dolar net alış yaptı.TCMB verilerine göre, bu dönemde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler de 437 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Borsa İstanbul, Türk Lirası, Eylül, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 2.91 yükseldi, dolar 7.89 lirada - Son Dakika Ekonomi


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