Bist100 yüzde 3.18 artıda, dolar 5.65 lirada

– Güne yüzde 0.27 artışla 102 bin 211 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 102 bin 211 puanı ve en yüksek 105 bin 241 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 3.18 artışla 105 bin 185 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.49 artışla 146 bin 321 puanda başladıktan sonra, en düşük 146 bin 321 puanı ve en yüksek 155 bin 558 puanı görerek, yüzde 6.82 artışla 155 bin 544 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.43 düşüşle yüzde 13.93 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.35 düşüşle yüzde 14.13 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6468 lira ve en yüksek 5.6897 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında,

euro en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2123 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9607 lira ve en yüksek 7.0034 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor.

- İstanbul