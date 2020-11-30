BIST100 yüzde 3.40 düştü, dolar 7.81 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 3.40 düştü, dolar 7.81 lirada

30.11.2020 18:06
BIST100 yüzde 3.40 düştü, dolar 7.81 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,283 ve 1,316 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.40 düşüşle 1,283.58 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,283 ve 1,316 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.40 düşüşle 1,283.58 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.81, BIST Mali Endeks yüzde 3.42, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.47 eksideydi.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, son yılların en yüksek getirisini sağlayan bu yılın Kasım ayında son günün "sert satıcılı" geçtiğine işaret edilerek, "Borsalardaki sert düşüş günün başlangıcından itibaren sırayla devam ederken dolar ve euro paritelerinin günü önce yatay sonra düşüşle geçirmesi dikkat çekti" denildi.

Piyasalarda bugün yaşanan sert satış dalgasının ABD veya Avrupa kaynaklı bir sert satış olmadığı da vurgulanan analizde, "Kasım ayının son günü gelişmekte olan ülkelerde sert sayılabilecek satışla geçerken MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 1.75 düştü. Türkiye borsaları kendi segmentindeki ülkeler arasında negatif ayrışmış oldu. Yurt dışı piyasalarda dikkat çeken fiyatlamaların başında 1.20'nin sınırına gelen euro/dolar paritesi ve 1.3350'yi geçen sterlin paritesi vardı. Dolar endeksi DXY son 2.5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu" diye eklendi.Aralık ayının ilk gününden itibaren, İstanbul Ticaret Odası'nın perakende ve toptan fiyat gelişmeleri, İstanbul Sanayi Odası'nın imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI), Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların kapanışınan sonra Moody's'in Türkiye not güncellemesi bekleniyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7420 lira ve en yüksek 7.8635 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 9.2817 lira ve en yüksek 9.4206 lirayı gördükten sonra, 9.37 – 9.38 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3187 lira ve en yüksek 10.4963 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19597 - 1.19996 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19962 düzeyindeydi.Bankaların yurtdışı yerleşik finans kuruluşlarıyla yaptıkları bazı TL işlemlerin özkaynaklara oranında sınır "yüzde 0.5"ten "yüzde 2.5"e genişletildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta yapılan düzenleme ile bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0.5'i ile sınırlandırıldığı anımsatıldı ve şöyle denildi: "Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27 Kasım  tarihli ve 9273 sayılı kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, yüzde 0.5 yerine, yüzde 2.5 olarak yeniden belirlenmesine ve bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkanının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Yatırım, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 3.40 düştü, dolar 7.81 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

TCDD'nin itirazı üzerine Marmaray'da aktarma kaldırıldı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi 24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi         
17:10
Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler         
17:07
Salgınla mücadelede toplumda her 4 kişiden 3'ü tam kapatma istiyor Salgınla mücadelede toplumda her 4 kişiden 3'ü tam kapatma istiyor         
16:41
Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim         
16:04
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
15:15
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez         
14:25
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 18:09:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 3.40 düştü, dolar 7.81 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei