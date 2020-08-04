BIST100 yüzde 3.53 düştü, dolar 6.97 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,064.91 ve 1,143.26 puan arasındaki geniş bantta dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 3.53 düşüşle 1,087.16 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.39, BIST Mali Endeks yüzde 3.41, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 4.23 eksideydi.

Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.58 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.76 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki yedi aylık artış yüzde 6.37 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.51 olarak gerçekleşti. Temmuz'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 54 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 253 maddenin ortalama fiyatı da arttı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9269 lira ve en yüksek 7.9813 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,euro en düşük 8.1695 lira ve en yüksek 8.2461 lirayı gördükten sonra, 8.22 – 8.23 lira aralığında,sterlin en düşük 8.0710 lira ve en yüksek 9.1416 lirayı gördükten sonra 9.12 – 9.13 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17521 - 1.17784 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17751 düzeyindeydi.Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'da 56.9'a yükseldi.İSO'dan yapılan açıklamada, 56.9'un Şubat 2011'den beri en yüksek düzey olduğu belirtilerek, "PMI, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti" denildi.Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, PMI Haziran'da 53.9 düzeyindeydi.İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Yılın ikinci yarısının başlangıcına ilişkin PMI verileri, Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından toparlanmanın güçlendiği yönünde iyimserlik sağladı. "Faaliyet koşullarının kademeli olarak normale dönmesiyle üretim ve yeni siparişlerde güçlü artışlar gözlendi ve hatta sektörde kapasite baskılarının oluştuğu yönünde sinyaller ortaya çıktı. "Yaşanan büyüme, geçtiğimiz daralma dönemindeki üretim kaybının bir kısmının geri alınmasına yardım edecektir.

"Ancak, tam anlamıyla iyileşmenin sağlanabilmesi için bu büyümenin daha uzun bir süre devam ettirilmesi gerekecektir."