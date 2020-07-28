BIST100 yüzde 3.59 düştü, dolar 6.95 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 3.59 düştü, dolar 6.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.12 artışla 1,197.10 puanda başladığı Salı günü, 1,152.93 puan ve 1,198.16 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 3.59 düşüşle 1,152.70 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 3.59 düştü, dolar 6.95 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.12 artışla 1,197.10 puanda başladığı Salı günü, 1,152.93 puan ve 1,198.16 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 3.59 düşüşle 1,152.70 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.14, BIST Mali Endeks yüzde 4.15, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 3.27 eksideydi.

"Piyasalar güç kazanmaya çalışıyor" başlıklı Ünlü & Co'mment analizinde, Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin piyasaları durgun bir performans sergilemeye iterken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın sonuçlanacak toplantısında güvercin mesajlar vereceği beklentisinin, ABD Senatosu'na sunulan 1.0 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni teşvik paketi ve iki ayrı Covid-19 aşı çalışmasında son aşamaya yaklaşılmasının, önemli bir baskı oluşmasını engellediğine dikkat çekildi ve haftanın devamında içeride Enflasyon Raporu dışarıda ise ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve ABD GSYH rakamı gibi önemli konu başlıklarının izleneceği belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla, yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu.BDDK'dan yapılan açıklamada, "Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için ise, yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla ve yalnızca aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla UKB'lere yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerinin yukarıda yer verilen Kurul Kararları ile getirilen TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8454 lira ve en yüksek 6.9788 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,euro en düşük 8.0435 lira ve en yüksek 8.1909 lirayı gördükten sonra, 8.15 – 8.16 lira aralığında,sterlin en düşük 8.8130 lira ve en yüksek 9.0173 lirayı gördükten sonra 9.00 – 9.01 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16987 - 1.17744 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17159 düzeyindeydi.Resmi rezerv varlıkları, Haziran'da aylık bazda yüzde 5.0 azalarak 86.3 milyar dolar düzeyine geriledi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 13.2 azalarak 45.8 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6.5 artarak 39.1 milyar dolara yükseldi.Buna göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4.4 azalarak 21.2 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 16.3 milyar doları anapara, 4.9 milyar doları faizden oluştu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) euro bölgesindeki bankaların kar payı dağıtmamalarına ilişkin tavsiye kararını yıl sonuna kadar uzattı. ECB'den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.ECB açıklamasında ayrıca, koronavirüsün ekonomik yansımalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanmalarına izin verdiği süreyi de uzattı. ECB izlediği bankaların "pandemi kaynaklı baskılara dayanabileceğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde banka sermayesinin belirgin ölçüde tükenebileceğini" açıkladı.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 3.59 düştü, dolar 6.95 lirada - Son Dakika Ekonomi
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