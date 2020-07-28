BIST100 yüzde 3.59 düştü, dolar 6.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.12 artışla 1,197.10 puanda başladığı Salı günü, 1,152.93 puan ve 1,198.16 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 3.59 düşüşle 1,152.70 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.14, BIST Mali Endeks yüzde 4.15, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 3.27 eksideydi.

"Piyasalar güç kazanmaya çalışıyor" başlıklı Ünlü & Co'mment analizinde, Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin piyasaları durgun bir performans sergilemeye iterken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın sonuçlanacak toplantısında güvercin mesajlar vereceği beklentisinin, ABD Senatosu'na sunulan 1.0 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni teşvik paketi ve iki ayrı Covid-19 aşı çalışmasında son aşamaya yaklaşılmasının, önemli bir baskı oluşmasını engellediğine dikkat çekildi ve haftanın devamında içeride Enflasyon Raporu dışarıda ise ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve ABD GSYH rakamı gibi önemli konu başlıklarının izleneceği belirtildi.