Son Dakika Haberleri: Bist100 yüzde 5.1 düştü, dolar 5.93 lirada
Son Dakika Ekonomi Bist100 yüzde 5.1 düştü, dolar 5.93 lirada

Bist100 yüzde 5.1 düştü, dolar 5.93 lirada

1 saat önce

Güne yüzde 1.06 düşüşle 97 bin 979 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 382 puanı ve en yüksek 98 bin 74 puanı gördükten sonra, yüzde 5.1 düşüşle 93 bin 981 puanda kapandı.

Bist100 yüzde 5.1 düştü, dolar 5.93 lirada, System.String[]

Güne yüzde 1.06 düşüşle 97 bin 979 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 382 puanı ve en yüksek 98 bin 74 puanı gördükten sonra, yüzde 5.1 düşüşle 93 bin 981 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi de, en yüksek 136 bin 892 puanı gördükten sonra, günü yüzde 8.21 düşüşle 127 bin 496 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7.31 artışla 15.70 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 4.79 artarak 15.96 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.8895 lira ve en yüksek 5.9371 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.4933 lira ve en yüksek 6.5528 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4172 lira ve en yüksek 7.5113 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.50 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:13 Kaynak: DHA
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