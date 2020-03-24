BIST100 yüzde 5.98 yükseldi, dolar 6.47 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 5.98 yükseldi, dolar 6.47 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 5.98 yükseldi, dolar 6.47 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 3.95 artışla 87 bin 571 puanda başladığı gün içinde 87 bin ile 89 bin 638 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 5.98 yükselişle 89 bin 286 puanda, BIST Bankacılık Endeksi yüzde 7.84 yükselişle 116 bin 87 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 5.98 yükseldi, dolar 6.47 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 3.95 artışla 87 bin 571 puanda başladığı gün içinde 87 bin ile 89 bin 638 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 5.98 yükselişle 89 bin 286 puanda, BIST Bankacılık Endeksi yüzde 7.84 yükselişle 116 bin 87 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 6.48, BIST Mali Endeksi yüzde 7.22, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.68 yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü son işlemde yüzde 13.43 olan bileşik getiri, Pazartesi günü yüzde 13.66 düzeyine yükseldi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Pazartesi günü 540'ın hemen altında işlem gördü.

Merkez Bankası ilave likidite imkanı kapsamında politika faizinin 150 bp altında yüzde 8.25 faiz oranı ile 90 gün vadeli 15 milyar TL fonlama sağladı. Merkez Bankası böylece geçen hafta Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla açıkladığı önlemlerden birini daha bugün itibarıyla kullanmış oldu.

Alınan önlemlerle küresel piyasalarda geri çekilen dolar, iç piyasada da dün tırmandığı 6.60 lira düzeylerinden geri çekilerek 6.50 liranın altını döndü.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 6.4434 lira ve en yüksek 6.5660 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

euro en düşük 9.9585 lira ve en yüksek 7.0874 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5456 lira ve en yüksek 7.6490 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında hareket ediyor.

Merkez Bankası, Covid-19 salgınının küresel ölçekte hızla yayılmasıyla birlikte belirsizliklerin artttığına ve küresel büyüme görünümünün zayıfladığına dikkat çekerek, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi" gerektiğini vurguladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 17 Mart'ta, iki gün öne çekerek düzenlediği ve politika faizini 100 bazpuan aşağıya çekerek yüzde 9.75'e indirdiği toplantısına ilişkin özetlerde şöyle denildi:

"Son dönemde Covid-19 salgınına ilişkin artan belirsizlikler ve likidite sıkışıklığı küresel ölçekte hisse senedi ve tahvil getirilerinin keskin şekilde düşmesine, risk iştahının ve gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin gerilemesine yol açmıştır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler ve bu etkilere yönelik atılan politika adımları yakından takip edilmektedir.

"Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar, Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini arttırmıştır. Bununla birlikte, finansal oynaklıklardaki artışın ve toplam talepte öngörülen yavaşlamanın firmaların nakit akışı ve bilançoları üzerindeki etkisi takip edilerek, diğer politikalarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaya devam edecektir.

"Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir.

"Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koymuştur. Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanınmasına, reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik bir dizi tedbir açıklandı.

"Buna ek olarak Kurul, yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığı değerlendirmesiyle politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:17 Kaynak: DHA

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