BISTEP-Şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programı başladı

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen BISTEP-Şirketler için Kurumsal

Dönüşüm Programı'nın 3'üncüsü bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 22 şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile başladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, BISTEP ile şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunulması, verimlilik ve etkinliklerinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kurumsallaşmasını

tamamlamış güçlü şirketlerin ise orta vadede Türkiye ekonomisine katkısının ve öneminin

artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, BISTEP ile birlikte şirketlerin sermaye piyasalarını Borsa İstanbul gibi doğrudan ilgili kurumlarından öğrenme fırsatı da bulacağı bildirildi.

Toplam 13 gün ve 108 saatlik seminerlerden oluşan BISTEP Programı tasarlanırken, üst düzey

yönetici bakış açısından yaklaşıldığı ve yöneticilerin insan kaynakları, finans, ekonomi, hukuk,

strateji gibi temel alanlardaki yenilikleri öğrenmelerine imkan tanıyan ve aynı zamanda

dijitalleşme, İnovasyon, dönüşüm ve değişim liderliği gibi güncel konuları da bulabilecekleri

bir içeriğin oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sermaye piyasaları modülü ise Borsa İstanbul'un yanı sıra aracı

kurumlar, bağımsız denetim firmaları ve hukuk firmalarından oluşan program ortaklarımız

tarafından anlatılmaktadır. Başta Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi olmak diğer program ortaklarımız program süresince ve sonrasında şirketlerimize sermaye piyasaları ile ilgili her

türlü desteği vermekten mutluluk duyacaklardır."