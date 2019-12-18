Bit pazarına ilgi yoğun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bit pazarına ilgi yoğun - Son Dakika

Bit pazarına ilgi yoğun

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde her çarşamba ve pazar günleri kurulan bit pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde her çarşamba ve pazar günleri kurulan bit pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 'Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı' ata sözüne rağmen bit pazarına olan ilgi görenleri şaşırtıyor.


Atatürk Ortaokulunun yanındaki pazar yerinde kurulan pazarda birçok farklı ürün yer alıyor. Bit pazarı antika eşyalardan, elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar bir çok ürün çeşitliliğine sahip. Çarşamba ve pazar günleri kurulan pazarda herkesin yer alma sebebi ise birbirinden farklı. Pazarda satış yapanlar arasında bazısı evde kullanmadığı eşyaları satmak için gelirken, bazısı yaşadığı geçim sıkıntısından ötürü eşyalarına burada alıcı bekliyor. Bu işi tek geçim kaynağı olarak yapan satıcılarda bu pazarda yer alıyor. Bit pazarı özellikle antika tutkunlarının farklı ürünler bulmak için baktıkları adreslerden bir tanesi. Bunun yanı sıra bit pazarında genellikle uygun fiyatlı ürün bulmak amacıyla ve 'bir gün ihtiyacım olur' diye düşünülerek alışverişler yapılıyor. İki gün açık olan pazara da ilgi yoğun oluyor.


"Herkesin ihtiyacına göre malzeme var"


20 yıldır bu işi yaptığını söyleyen pazarın müdavimlerinden Özcan Çalışkan, "Yaptığımız işi ben geri dönüşüm gibi görüyorum. Burada herkesin ihtiyacına göre malzeme var. Buradan para durumu iyi olmayıp geçimini sağlayanlar var burada. Burası iki gün açık her gün açık olsa yine burada iş olur" dedi.


Satışlardan memnun olduğunu söyleyen Ayten Çetin, "Sosyete pazarında daha güzel satışlar oluyor. Her kesim geliyor. Zengini fakiri ihtiyacı olan herkes geliyor. Bütün esnaf burada, antikacılar geliyor. İnşaat malzemelerinden tutun da ev malzemelerine kadar her şey var. Yok diye bir şey yok bu pazarda" diye konuştu.


Pazara alışveriş yapmaya gelen Adnan Turgut, "Burada eski ve nostaljik eşyalar bulabiliyorum. Bit pazarı dediğimiz yer burası. İsteyen gelir buraya alır gider. Ayakkabıdan tut giysiye kadar her şey var" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
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