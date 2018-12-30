Son Dakika Haberleri: Bit Pazarına Yoğun İlgi

Bit Pazarına Yoğun İlgi

59 dakika önce

Kayseri'de pazar günleri güneşin doğuşuyla beraber kurulmaya başlayan, antika ürünlerin de bulunduğu bit pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kayseri'de pazar günleri güneşin doğuşuyla beraber kurulmaya başlayan, antika ürünlerin de bulunduğu bit pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kayseri'de pazar günleri sabah erken saatlerde kurulan ve ürün çeşitliliği ile vatandaşların ilgisini çeken bit pazarında yok yok. Öğle saatlerine kadar açık kalan bit pazarında vatandaşlar ucuz ve antika ürünler bulmak için dolaşıyor. Sabahın erken saatlerinde bit pazarına gelerek antika ürünler bakan Atilla Yıldız, çocukluktan beri bit pazarına geldiğini söyleyerek, "Uzun yıllardır bit pazarına gelirim. Bit pazarının 6'ıncı yer değiştirmesi. Hemen hemen hepsine gittim. 20 yaşımdan beri bit pazarına gelirim. Her hafta sonu sabah erkenden kalkıp pazara gelerek alışveriş yaparım. Burada fiyatlar bazen çok ucuz, bazen de çok pahalı. İnternette 10 TL'ye satılan ürün bazen burada 20 TL oluyor. Serbest piyasa olduğu için herkes kendine göre fiyat belirliyor" dedi. Ekmeğini kazanmak için tezgah açan Şerife Dalmaz, "Ben burada eşya satıyorum. Ekmeğimi burada kazanmaya çalışıyorum. Vatandaşlar da buraya yoğun ilgi gösteriyor. Biz de bu yoğunluktan memnunuz. Satışlarımız iyi" diye konuştu. 7 senedir bit pazarında tezgah açan Mustafa Aksungur da, "İşimden memnunum. Güzel müşterilerim var. Elime geçen antika eşyalarda müşterilerime haber veriyorum. Satışlarımız da güzel" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:56 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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