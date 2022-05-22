Bit pazarında denetim yapıldı - Son Dakika
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Bit pazarında denetim yapıldı

22.05.2022 17:01
Bit pazarında denetim yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Battalgazi Mahallesinde bulunan bit pazarında denetim yaptı. 2 ekip olarak yapılan denetimlerde 20 satıcı ve toplam 45 şahıs sorgulandı.

Denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

Bit pazarında denetim yapıldı
Bit pazarında denetim yapıldı
Bit pazarında denetim yapıldı
Bit pazarında denetim yapıldı
Bit pazarında denetim yapıldı

YORUMLAR
500
Aranan şahıslar yakalandı Aranan şahıslar yakalandı Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bit pazarında denetim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bit pazarında denetim yapıldı - Son Dakika
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