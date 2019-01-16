Bit Pazarından Aldığı Yüzüğün Değerini 30 Yıl Sonra Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı

Herkes şimdiye dek mutlaka bir kez bit pazarına gitmiştir.

Herkes şimdiye dek mutlaka bir kez bit pazarına gitmiştir.



Bit pazarını ziyaret etmek oldukça eğlenceli. Değerinden çok daha yüksek eşyaları yok pahasına alabiliyorsunuz.



Britanyalı bir kadın da bit pazarına gidince bir yüzük kaldı.



30 yıl boyunca yüzüğü sakladıktan sonra gerçeği öğrendi.



Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.

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