BiTaksi, AppGallery'de kullanıma sunuldu

İstanbul ve Ankara'da hizmet veren yolculuk uygulaması BiTaksi, altyapısını Huawei Mobil Servisler (HMS) ile uyumlu hale getirerek uygulamayı AppGallery'de kullanıma sundu.

Huawei açıklamasına göre, gelen sürücünün ismini, resmini, puanını, taksinin plakasını ve çağırılan konuma kaç dakikada varacağını gösteren uygulamada, taksinin gelişi de haritadan izlenebiliyor. Yolcular, varış noktası seçerek yol tarifi yapmalarına gerek kalmadan diledikleri yere ulaşabilirken, "Yolculuğumu Paylaş" özelliği ile yakınlarıyla taksi yolculuklarını anlık olarak paylaşabiliyor. BiTaksi kullanıcıları, nakit ödemeye ek, kartlarını uygulamaya bir defaya mahsus kaydederek, bütün yolculuklarında online olarak ödeme yapabiliyor. BiTaksi'de ayrıca görme ve işitme engelli yolcular, evcil hayvan sahibi olan kullanıcılar için de seçenekler bulunuyor.

BiTaksi'nin App Gallery'de Huawei kullanıcılarına sunulmasının ardından kullanıcılar BiTaksi'ye özel indirim kodu kazanabilecek. 30 TL değerinde 10 bin adet indirim kodu, 2 Kasım'dan itibaren App Gallery'deki "Hediye Çarkı"nda yerini alacak.

AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulamaların izinleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Ayrıca, tüm kullanıcı verileri anonimleştiriliyor ve her kullanıcının bölgesine karşılık gelen sunucularda yerel olarak depolanıyor.

Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için kullanım deneyimi oluşturmayı sürdürüyor. Huawei hem popüler küresel uygulamalar hem de kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HMS'e dahil edilme sürecini hızlandırmak için çalışıyor. Huawei AppGallery, basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor. Kullanıcılar, bulamadığı bir uygulama varsa, uygulama adını "İstek Listesi"ne gönderebiliyor. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.