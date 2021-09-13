Bitci.com Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Ekibe kupa ve ödülleri Bitci.com adına Yaprak Gökçe takdim etti.

En büyük balık ödülünü ise 64,6 kilogramlık balık tutan "Stafu" ekibi kazandı.

Orkinoslar ile kılıçbalıklarının farklı puanlarla değerlendirildiği turnuvada, "Friendship" ekibi toplam 634 puanla genel klasman birincisi oldu.

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