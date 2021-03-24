Bitci Teknoloji ile Formula 1 takımı McLaren arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Bitci Teknoloji ile Formula 1 takımı McLaren arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

Bitci Teknolojiden yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirilecek. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchainin ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılacağı iş birliği, 3+2 yıllık olarak imzalandı.

Anlaşma kapsamında Bitci Teknoloji şirketlerinden Bitci.com'un logosu, McLaren Formula 1 Takımı araçlarında ve pilotların kasklarında yer alacak. Böylece ilk kez bir Türk şirketi bu alanda Formula 1 organizasyonunda yer almış olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, söz konusu anlaşmadan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Formula 1 dünyada en çok takip edilen spor organizasyonlarının başında geliyor. Bu organizasyonun en köklü takımlarından olan, bugüne kadar yakaladığı başarılarla tüm dünyada Formula 1'in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren'in, bu proje için bir Türk blockchain şirketini seçmiş olması Türk girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Blockchainin kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini, ilerleyen dönemde bu teknolojinin spor kulüpleri başta olmak üzere tüm kurumlar için çok daha geniş ufuklar açacağını aktaran Çağlar, "Formula 1, dünyada Ar-Ge'nin ve inovasyonun şüphesiz en çok kullanıldığı spor organizasyonu. Yeni teknolojilerin bu kadar ön planda olduğu bir organizasyonda, Bitci.com olarak biz de çok güvendiğimiz teknolojik altyapımızla var olacak; iş ortağımız McLaren'in çok daha büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

McLaren Ticari Direktörü Mark Waller ise "İmzaladığımız anlaşmayla birlikte, Bitci.com'u McLaren F1 takımımızın resmi ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bitci.com ile sürdüreceğimiz uzun süreli ortaklık ve taraftar token projemiz, Formula 1'de türünün ilk örneği olacak. Bahreyn'de başlayacak olan 2021 Formula 1 sezonunun açılışında, MCL35M'de Bitci.com ile ortaklığımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.