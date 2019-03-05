Son Dakika Haberleri: Bitcoin 1,200 Dolar Düzeyine Geri Dönebilir"

Bitcoin 1,200 Dolar Düzeyine Geri Dönebilir"

1 saat önce

– "Financial Survivalism" isimli kripto para birimleri analisti, Bitcoin'deki düşüş eğiliminin devam edebileceği ve piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin 1,200 dolar düzeylerine geri dönebileceğini öngördü.

Bitcoin 1,200 Dolar Düzeyine Geri Dönebilir
– "Financial Survivalism" isimli kripto para birimleri analisti, Bitcoin'deki düşüş eğiliminin devam edebileceği ve piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin 1,200 dolar düzeylerine geri dönebileceğini öngördü.

Financial Survivalism, söz konusu düşüş eğilimiyle Bitcoin fiyatının üç aylık bir dönemde bir süre daha dalgalı seyredeceğini ve en kötü ihtimalle 800 dolardan işlem görebileceğini belirtirken, eski Dünya Bankası ekonomisti Leah Wald ise Financial Survivalism öngörüsüne paralel olarak Bitcoin'in 6,500 dolar düzeyini görmeden önce 1,500 dolara kadar inebileceğini iddia etti ve bir diğer kripto para tüccarı Filb Filb ile 1 Bitcoin karşılığında iddiaya girdi.

Bitcoin fiyatına ilişkin yapılan öngörüler devam ederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.93 artışla 3,791 dolara yükseldi ve piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 0.33 ile yalnızca Tether düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:00 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Bankasından Türkiye'ye 900 Bin Dolar Hibe Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"

Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitcoin 1,200 Dolar Düzeyine Geri Dönebilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]