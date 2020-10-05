Bitcoin 10,500 - 11,000 dolar aralığında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.07 artışla 10,670 dolara çıktı ve haftalık kaybı yüzde 2.03 oldu. Birimin piyasa hacmi de 197.49 milyar dolar ile 200 milyar doların altında kaldı.

Kripto para piyasalarında geçen haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine geriledi.