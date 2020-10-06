Bitcoin 10,700 doları aştı - Son Dakika

Bitcoin 10,700 doları aştı

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.85 artışla 10,757 dolara çıktı, Pazartesi günü yüzde 2.03 oldu olan haftalık kaybı, Salı erken saatlerde 0.57 kazanç düzeyine yükseldi.

Bitcoin 10,700 doları aştı, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.85 artışla 10,757 dolara çıktı, Pazartesi günü yüzde 2.03 oldu olan haftalık kaybı, Salı erken saatlerde 0.57 kazanç düzeyine yükseldi. Birimin piyasa hacmi de 199.21 milyar dolar ile 200 milyar dolar sınırına dayandı.

Kripto para piyasalarında yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine gerileyen toplam piyasa hacmi de 343.16 milyar dolara yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100 birimden 67'sinin değeri son 24 saatte düştü ve düşenlerden 5 birim ilk 10 birim arasındaydı.Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de yeni haftanın ilk gününde yükseldiği  98.13 milyar dolardan yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 92.99 milyar dolara geriledi.Toplam 7,311 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,677 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.85 artışla 10,757.58 dolar,2. Ethereum yüzde 0.37 artışla 353.75 dolar,3.Tether yüzde 0.07 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 2.91 artışla 0.25 dolar,5.Binance Coin yüzde 1.98 düşüşle 28.60 dolar, 6.Bitcoin Cash yüzde 0.27 artışla 221.74 dolar,7.Polkadot yüzde 1.53 düşüşle 4.12 dolar,8.Chainlink yüzde 0.30 düşüşle 9.49 dolar,9.Crypto.com Coin yüzde 1.10 artışla 0.14 dolar,10.Cardano yüzde 0.81 düşüşle 0.09 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "Günümüzde düzenleyiciler token'ları 'security token' (menkul kıymet token'ı) ve 'utility token' (hizmet token'ı) fikri etrafında iki veya üç sayıda kategoriye ayırmaya çalışıyor" denildi ve eklendi: "Hizmet token'ları: Bunlar bir çeşit basit ön ödemeli gelir gibidir. Birisi token satın aldığında önceden ödemesi yapılmış bir hizmet veya ürünü sağlamak için verilen söz."Stablecoin'ler: Bunlar tipik olarak fiat (itibari) para birimlerine sabitlenmiş ve fiat teminatlarca desteklenmiş token'lardır. Genellikle hükümetler tarafından ya bir e-para olarak ya da bir çeşit vadesiz tahvil olarak görülürler. Fakat özünde altta yatan varlıkların mülkiyetindeki değişiklikleri izleyen kayıtlara yapılan girişlerdir. Bu sebeple, bunların da ağır bir regülasyona tabi olmamaları gerektiğini düşünüyoruz; ancak dayandıkları teminatların sık sık doğrulanması gerekmektedir. Endüstrinin şu anki görüş birliği, rezervlerin ayda en az bir kere doğrulanması şeklindedir.

"Varlık destekli token'lar: Bunlar, stablecoin'lere benzer olarak, altında yatan varlıklara ait sahipliğin bir çeşit dijital temsilidir. Değişik tipte token'ları regüle ederken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da ödeme kripto para birimleri ile e-para arasındaki farktır. İşlemler ve bakiyelerle ilgili olarak zaten ciddi şeffaflık sunan açık blokzincirlerin bu yapıları nedeniyle ödeme token'larının, şirketlerin aslında kapalı kutu olduğu e-para veya diğer ödeme sistemleri kadar ağır regülasyona tabi tutulmaları için bir sebep yoktur." (Grafik)


Bitcoin 10,700 doları aştı

Pazartesi, Bitcoin, Kripto, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 10,700 doları aştı - Son Dakika Ekonomi

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