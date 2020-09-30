Bitcoin 10,700 doların üzerine döndü - Son Dakika

Bitcoin 10,700 doların üzerine döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.52 artışla 10,759 dolara dönse de, piyasa hacmi, 199.09 milyar dolar ile 200 milyar doların altında kaldı.

Bitcoin 10,700 doların üzerine döndü, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.52 artışla 10,759 dolara dönse de, piyasa hacmi, 199.09 milyar dolar ile 200 milyar doların altında kaldı.

Kripto para piyasalarında yeni haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, haftanın ikinci günü gelen yeni satış dalgasıyla 15 milyar dolar düşüşle 344.6 milyar dolara geriledikten sonra, hafta ortasında hafif toparlanarak 345.52 milyar dolara döndü.

Piyasalarda yeniden etkili olan alımların etkisiyle en yüksek hacimli 100 birimden 51'inin değeri yükseldi. En büyük hacimli ilk 100 birimden 49'unun değeri son 24 saatte düştü ve bunların 4'ü de ilk 10 birim arasında yer aldı.Kripto para piyasalarında hafta başında yaşanan genel satış dalgasıyla, 113 milyar doları aşan 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte yaklaşık 15 milyar dolar düşüşle 97.17 milyar dolara düşerek yeniden 100 milyar doların altına indi.Toplam 7,246 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,505 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.52 artışla 10,759.92 dolar,2. Ethereum yüzde 0.62 artışla 356.41 dolar,3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.25 düşüşle 0.24 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 0.84 artışla 229.07 dolar,6.Binance Coin yüzde 5.30 artışla 28.57 dolar, 7.Polkadot yüzde 3.81 düşüşle 4.42 dolar,8.Chainlink yüzde 2.94 düşüşle 9.90 dolar,9.Bitcoin SV yüzde 3.59 artışla 173.99 dolar,10.Crypto.com Coin yüzde 0.36 artışla 0.15 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmada, "blokzincirler arasındaki ayrım" şöyle tanımlanıyor: "Farklı blokzincirlere bakarken en önemli ayrım 'private' (özel, kapalı) ve 'public' (genel, açık) blokzincirler arasındaki ayrımdır. Günümüzde yüksek profilli kripto para birimlerinin büyük çoğunluğu halka açık blokzincir kullanmaktadır. "Bu durum, bunların herhangi bir merkez tarafından çalıştırılmaması ve işlemlerin dağıtık bir bilgisayar grubu tarafından doğrulanması demektir. "Blokzincir doğasındaki anahtar element 'sabit, değişmez' olmasıdır. Hiçbir zamansadece tek bir taraf işlemi onaylayamaz ve tek başına hiçbir tarafın kayıtları değiştirme gücü yoktur. "İşlem kayıtlarını değiştirebilmek için birinin/kurumun ağdaki sunucuların yarısındanfazlasına erişim kazanması gerekir (Bu durum, genellikle yüzde 51 saldırısı olarak anılır)." (Grafik)


Bitcoin 10,700 doların üzerine döndü

Bitcoin, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 08:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 10,700 doların üzerine döndü - Son Dakika Ekonomi

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