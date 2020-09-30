Bitcoin 10,700 doların üzerine döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.52 artışla 10,759 dolara dönse de, piyasa hacmi, 199.09 milyar dolar ile 200 milyar doların altında kaldı.

Kripto para piyasalarında yeni haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, haftanın ikinci günü gelen yeni satış dalgasıyla 15 milyar dolar düşüşle 344.6 milyar dolara geriledikten sonra, hafta ortasında hafif toparlanarak 345.52 milyar dolara döndü.