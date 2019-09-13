Son Dakika Haberleri: Bitcoin 10 bin 300 doların üstünde
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Bitcoin 10 bin 300 doların üstünde

1 saat önce

Kripto para birimleri projelerine yönelik yasal düzenleme uygulamalarındaki gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 10 bin 344 dolarla 10 bin 300 doların üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin 10 bin 300 doların üstünde, System.String[]

Kripto para birimleri projelerine yönelik yasal düzenleme uygulamalarındaki gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 10 bin 344 dolarla 10 bin 300 doların üzerinde işlem görüyor.

Venezuela Merkez Bankası, kripto para birimi Petro için wallet uygulamasını piyasaya sürerek, ülkenin hem yasal para hem de kripto para birimleriyle işlem yapılmasına olanak sağlayan ilk finansal kurumu olmaya hazırlanıyor. Henüz banka tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, FX Street'te yer alan habere göre bankanın müşterileri hesaplarının yönetim ara yüzüne kripto para birimleri cüzdan kaydı yapılması özelliği eklendi. Söz konusu özellik henüz ilk aşamalarında olmasına müşterilerin kullanımına sunuldu.

Söz konusu gelişmenin ardından analist Sally Ho'nun Crypto Daily'de yer alan analizi, yatırımcıların 10 bin 541 dolar ile 9,851 dolar aralığındaki yüzde 76.4 çekilme oranının hafif üzerinde, kısa süreli olarak 10 bin 378 dolar düzeylerinde destek beklediğine işaret ediyor.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.27 artışla 10 bin 344 dolara yükseldi ve 185 milyar 505 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.3'ünü oluşturdu.

Toplam 2,758 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 66'sı yükselirken, piyasadaki artışa yüzde 17.68 ile 21'inci sıradaki Cosmos öncülük etti.

Piyasadaki hafif toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 264 milyar 50 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 49 milyar 69 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.27

Ethereum yüzde 1.05

Ripple yüzde 0.71

Bitcoin Cash yüzde 0.44

Litecoin yüzde 0.19

Tether yüzde 0.14

EOS yüzde 0.22

Binance Coin yüzde 4.55

Bitcoin SV yüzde 0.27

Monero yüzde 2.09 yükseldi. (Grafik)

Merkez Bankası, Venezuela, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
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