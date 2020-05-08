Bitcoin 10 Bin Dolar Barajını Aştı! Fork Öncesi Yükseliş Sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Bitcoin 10 Bin Dolar Barajını Aştı! Fork Öncesi Yükseliş Sürüyor - Son Dakika

Bitcoin 10 Bin Dolar Barajını Aştı! Fork Öncesi Yükseliş Sürüyor

4 dakika önce

Kripto para birimi Bitcoin 10 bin dolar barajını aşmayı tekrar başardı. Geçtiğimiz yıllarda 20 bin dolar seviyesini gördükten sonra hızlı bir düşüş sergileyen ve yakın zamana kadar 3 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, fork öncesi yükselişini sürdürdü.

Bitcoin 10 Bin Dolar Barajını Aştı! Fork Öncesi Yükseliş Sürüyor, System.String[]

Kripto para birimi Bitcoin 10 bin dolar barajını aşmayı tekrar başardı. Geçtiğimiz yıllarda 20 bin dolar seviyesini gördükten sonra hızlı bir düşüş sergileyen ve yakın zamana kadar 3 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, fork öncesi yükselişini sürdürdü. Herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ya da buna benzer merkezi yönteme bağlı olmadan işlem görebilmesi üzerine tasarlanan elektronik para birimi Bitcoin, hayatımıza 2009 yılında girmişti. Japonya'da yayınlanan bir makale ile altyapısı kurulan para birimi, 2009 sonrasında gelişerek ilerlemiş ve yepyeni bir alan oluşturmuştu. Kripto para birimi, ekonomiye yeni bir bakış açısı getirmekle kalmamış; block zinciri teknolojisinin yaygınlaşmasını sağlamıştı. Bitcoin en temelde, dijital olarak hazırlanan bilgi bloklarının, bir internet ağı üzerinde onaylanması üzerine çalışıyordu. Bir bilgisayarda oluşturulan blok, başka bilgisayarlar tarafından onaylanıyor ve böylece bilgilerin güvenliği sağlanıyordu. Bu teknolojiden hareketle onlarca farklı teknoloji geliştirilmiş ve Bitcoin yerini sağlamlaştırmıştı. Hatta Konya kripto para birimi geliştirmeye dahi başlamıştı.

2018 yılında yakaladığı devasa değer yükselişi ile dünyanın her yerinde ana gündem maddesine haline gelen para birimi, yüz milyarca dolarlık bir alan oluşturmuştu. Kısa süren hızlı yükselişinin ardından dibi gören para birimi, tekrar yükselişe geçti.

Bitcoin 10 bin dolar seviyesini tekrar gördü

Kripto para dünyasının en büyük birimi Bitcoin, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen bölünme öncesinde hızlı bir tırmanışla 10 bin doları aştı. Fork denilen ve bir kripto para biriminden yeni bir birimin oluşmasını sağlayan bu teknik, her zaman para birimlerinin değerlerinin yükselmesine yol açmıştı. Fork ile birlikte kazılabilecek toplam kripto para sayısı düştüğünden, paraların değeri doğal olarak yükseliyordu. Ayrıca her forklanma, yeni bir adım anlamına geliyor ve para birimlerini daha değerli hale getiriyordu. 11 Mayıs günü gerçekleşmesi planlanan Bitcoin bölünmesi öncesinde, kripto para biriminin değeri yükselmeye devam etti. Bugün itibarıyla 10 bin dolar barajını geride bırakan Bitcoin, yükselmeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Üçüncü Bitcoin fork işlemi öncesinde, 21 milyon yeni para birimi üretiminin söz konusu olacağı dile getirildi. İşlemin süresinin ise kazma işlemi yapanların kuvvetine göre değişebileceği aktarıldı.

Bitcoin'in hızlı yükselişi, kripto para birimleri içinde en yüksek hacimli ilk 10 birimden, yalnızca yüzde 0.01 düşen Tether dışında tümü yükseldi. Son 24 saatte toplam 5,437 birimin işlem gördüğü 21 bin 714 piyasadaki toplam işlem hacmi 201 milyar 371 milyon doları buldu.

Japonya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 05:44 


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