Bitcoin 11,000 doların üzerinde tutundu

Başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere, dünyanın önde gelen merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkartma konusunu konuştuklarına ilişkin haberler üzerine 11,000 doları aşan Bİtcoin'in haftalık kazancı yüzde 6.84'ü buldu.

Merkez bankalarının yanında, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in finansal hizmetler ve mobil ödeme şirketi Square'in, yaklaşık 50 milyon dolara karşılık gelen 4,709 Bitcoin satın aldığını açıklaması da, başta kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olmak üzere, hemen tüm birimlerde alımı tetikledi.