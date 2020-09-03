Bitcoin 11,500 doların altına döndü

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle hafta ortasında 12,067 doları gören Bitcoin, ABD para biriminin İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerle güç kazanmasının ardından hızla 11,500 doların altına çekildi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte, yaklaşık 550 dolara karşılık gelen yüzde 4.68 düşüşle 11,316.00 dolara geriledi ve birimin piyasa hacmi yaklaşık 10 milyar dolarlık erimeyle 209.09 milyar dolara düştü.