Bitcoin 11,500 doların altına döndü - Son Dakika

Bitcoin 11,500 doların altına döndü

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle hafta ortasında 12,067 doları gören Bitcoin, ABD para biriminin İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerle güç kazanmasının ardından hızla 11,500 doların altına çekildi.

Bitcoin 11,500 doların altına döndü, System.String[]

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle hafta ortasında 12,067 doları gören Bitcoin, ABD para biriminin İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerle güç kazanmasının ardından hızla 11,500 doların altına çekildi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte, yaklaşık 550 dolara karşılık gelen yüzde 4.68 düşüşle 11,316.00 dolara geriledi ve birimin piyasa hacmi yaklaşık 10 milyar dolarlık erimeyle 209.09 milyar dolara düştü.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 82'sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 9 birim ilk 10 birimin arasındaydı. Buna karşılık Polkadot, hızla yükselerek ilk 10 arasına girip beşinci sıraya yerleşirken, Bitcoin SV ilk 10 arasından koparak 11. sıraya indi.Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi, yoğun satışların da etkisiyle, hafta ortasındaki 132.31 milyar dolardan 133.56 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de, Çarşamba günü yükseldiği 388.89 milyar dolardan, yaklaşık 17 milyar dolar kayıpla 371.59 milyar dolara çekildi.Toplam 6,724 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,179 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.68 düşüşle 11,316.00 dolar,2. Ethereum yüzde 8.23 düşüşle 436.32 dolar,4.Tether yüzde 0.03 artışla 1.00 dolar,3.XRP yüzde 9.29 düşüşle 0.27 dolar,5.Polkadot yüzde 4.03 düşüle 5.99 dolar,5.Chainlink yüzde 10.27 düşüşle 14.32 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 9.99 düşüşle 260.77 dolar,7.Litecoin yüzde 8.53 düşüşle 57.37 dolar9.Binance Coin yüzde 2.25 düşüşle 24.65 dolar.10.Crypto.com Coin yüzde 4.91 düşüşle 0.17 dolardan işlem görüyordu.Kripto para analiz şirketi Glassnode'un yaptığı bir araştırmanın verilerine göre, başta Bitcoin olmak üzere, kripto para ağında yeni oluşturulan cüzdanların sayısı giderek artıyor. Araştırmaya göre, bu yükseliş 2017 yılının sonlarından bu yana kaydedilen en yüksek oran.Araştırma sonuçlarına göre, "ilk kez ortaya çıkan Bitcoin cüzdan adreslerinin sayısında yaşanan artış özellikle en ilginç olanı. Çünkü bu metrik Bitcoin'in yeniden piyasadaki yeni oyuncuların ilgisini çekmeyi başardığının en temel göstergelerinden biri."Bu gelişme, Bitcoin fiyatının kısa bir süre için önemli ölçüde yükselerek 14 bin dolara kadar ulaştığı 2019 yılının Haziran ayındaki döneme göre de önemli ölçüde yüksek düzey olarak kabul ediliyor. Araştırmada ayrıca, cüzdanlarda tutulan Bitcoin'lerin yüzde 95'lik bölümünün karlılığını koruduğu ve bu karlılık oranının da giderek arttığının altı çiziliyor. (Grafik)


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 08:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 11,500 doların altına döndü - Son Dakika Ekonomi

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