Bitcoin 11,500 doların üzerinde

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 11,687.29 dolara yükseldi; böylece, piyasa hacmi de 215.85 milyar dolara çıktı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 34'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 arasındaydı.