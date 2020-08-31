Bitcoin 11,700 dolar sınırında

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed'in "ortalama yüzde 2.0" enflasyon hedefleyeceğini söylemesinin ardından 11,400 dolardan, 11,700 doların üzerine kadar tırmanan Bitcoin, bu değere yakın hareket ediyor. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.59 artışla 11,682.32 dolara yükseldi ve toplam piyasa hacmi 215.83 milyar dolara çıktı.

Kripto para piyasalarında, geçen hafta ortasında 111,29 milyar dolara kadar yükselen 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte gerçekleşen 93.03 milyar dolar ile 100 milyar doların altında kaldı.