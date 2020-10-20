Bitcoin 11,700 doları aştı

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.65 artışla 11,734 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 217.35 milyar dolara yükseldi.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, YouTube üzerinden paylaştığı piyasa analizi videosunda, yakın zaman önce yaşanan OKEx borsasındaki para çekme işlemlerinin dondurulması vakasının orta vadede fiyatlara olumlu yansıyacağını söyledi.

Yatırımcıların genellikle Bitcoin'lerini ellerinden çıkarmadıklarını ve aldıkları Bitcoin'leri tutanların giderek arttığına dikkat çeken Manukyan, "Madencilerden ve balinalardan gelen satışlar olacaktır ama kurumsal taraftan gelen talep giderek daha az arz ile karşı karşıya kalırsa eğer, fiyatlarda çok hızlı bir yükseliş görmemiz söz konusu olabilir" diye ekledi.Küresel piyasalarda Covid-19 gelişmelerine bağlı geri çekilmelerin etkisiyle, büyük ölçüde düşen kripto para piyasalarındaki işlemler, yeniden yükselmeye başladı ve 24 saatlik işlem hacmi, hafta başında indiği 60 milyar dolardan 15 milyar dolarlık toparlanma ile 75.17 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 52 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.Toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 6.0 milyar dolarlık artışla 364.63 milyar dolara yükselerek, yeniden 360 milyar dolar sınırını aştı.Toplam 7,452 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,670 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.48 artışla 11,734.78 dolar,2. Ethereum yüzde 1.25 artışla 379.00 dolar,3.Tether yüzde 0.01 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.26 düşüşle 0.24 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 0.25 artışla 249.08 dolar,6.Binance Coin yüzde 2.18 düşüşle 29.84 dolar, 7.Chainlink yüzde 0.48 artışla 10.74 dolar,8.Polkadot yüzde 0.18 düşüşle 4.00 dolar,9.Cardano yüzde 0.54 artışla 0.10 dolar,10.Litecoin yüzde 0.34 düşüşle 48.13 dolardan işlem görüyordu. Kripto para piyasalarına artan yönelim, küresel düzeyde merkez bankalarını da harekete geçirdi. ABD Merkez Bankası Fed ) Başkanı Jerome Powell, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, Fed'in "merkez bankası dijital parası" (MBDP) konusunda henüz bir karara varmadığını söyledi.Powell, böyle bir karara varabilmek için yapılması gereken daha pek çok şey olduğunu ve özellikle de tüm paydaşlarla geniş ve kapsamlı bir müzakere yapılması gerektiğini vurguladı.ABD'de hala çok büyük nakite gereksinimi olduğunun görüldüğünü vurgulayan Powell, toplumun büyük bir kesimin hızla evrilen dijital ödeme sistemine kolaylıkla erişebilmesini sağlayan sağlam ve olgun finans ve bankacılık sektörlerinin varlığına dikkat çekti.Powell, herhangi bir MBDP'nin ya da özel sektör tarafından sunulan doların dijital formlarının, nakitin yerini almak yerine onun tamamlayıcısı olacağını vurguladı.

Facebook'un çıkarmayı planladığı kripto para Libra'ya da değinen Powell, bu tür girişimlerin de, sınırlar-ötesi ödeme sistemlerinin geliştirilmesi gereğine ışık tutarken, bir yandan da tüketicinin korunması özel yaşama saygı konularına da dikkat çektiğini ekledi. (Grafik)