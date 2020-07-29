Bitcoin 11 bin dolar sınırında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyini dördüncü kez aşarak 11,144.34 dolara kadan yükseldikten sonra, 10,950.70 dolar ile 11,000 doların hemen altına çekildi.

Analistlere göre, bir süre öncesine kadar Bitcoin fiyatı için önemli "direnç" düzeylerinden sayılan "10.500 dolar" son gelişmelerle "destek" düzeyine dönüştü.